مدير جامعة الملك سعود الأسبق “منصور التركي” في ذمة الله

نعت جامعة الملك سعود مديرها الأسبق، الدكتور منصور بن إبراهيم التركي، الذي وافته المنية أمس (السبت).
ونعت الجامعة الراحل، قائلة: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى جامعة الملك سعود ببالغ الأسى والحزن معالي مدير جامعة الملك سعود الأسبق الدكتور منصور التركي، وتتقدم الجامعة باسم معالي رئيس الجامعة ومنسوبيها كافّة بصادق العزاء لأسرة الفقيد، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون”.
وخيمت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي لرحيل التركي، واستذكر الكثير من زملائه وطلبته مناقبه ومواقف حدثت معه، وانهالت الدعوات عليه بالرحمة والمغفرة.وفق “أخبار 24”.