نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > جميعهم بحالة جيدة.. ولادة 5 أطفال لأمهات مصابات بفيروس “كورونا” بالقطيف
05/07/2020   1:06 م

جميعهم بحالة جيدة.. ولادة 5 أطفال لأمهات مصابات بفيروس “كورونا” بالقطيف

+ = -
937

شهد قسم أمراض النساء والولادة بمستشفى القطيف المركزي، ولادة 5 أطفال من أمهات مصابات بفيروس “كورونا” المستجد، خلال يونيو الماضي.

وقالت رئيسة قسم الولادة بالمستشفى، الدكتورة حياة آل جمعة، إن الولادات الخمس كانت طبيعية، مبينة أن الفحوصات التي أجريت للمواليد أظهرت خلوهم من الفيروس.

وأضافت أنه بعد أن اطمأن الطاقم الطبي بالمستشفى على سلامة الأمهات والمواليد قرر خروجهم، حيث غادروا المستشفى وهم بصحة جيدة. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أن المستشفى أجرى خلال الأسبوع قبل الماضي عمليتين قيصريتين لسيدتين مصابتين بالفيروس، مشيرة إلى أن إحدى السيدتين كانت في بداية الشهر التاسع من الحمل، وتمت ولادة الطفل بصحة جيدة فيما أدخلت الأم إلى العناية المركزة ولا تزال تتلقى الرعاية الصحية.

وشددت آل جمعة على ضرورة أن تحرص جميع النساء الحوامل على اتباع الإجراءات الاحترازية من “كورونا”، وعدم الاختلاط بالآخرين، وذلك لتجنب عوامل الخطورة على الحمل والولادة.

جميعهم بحالة جيدة.. ولادة 5 أطفال لأمهات مصابات بفيروس “كورونا” بالقطيف

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885100373.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.