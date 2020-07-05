جميعهم بحالة جيدة.. ولادة 5 أطفال لأمهات مصابات بفيروس “كورونا” بالقطيف

شهد قسم أمراض النساء والولادة بمستشفى القطيف المركزي، ولادة 5 أطفال من أمهات مصابات بفيروس “كورونا” المستجد، خلال يونيو الماضي.
وقالت رئيسة قسم الولادة بالمستشفى، الدكتورة حياة آل جمعة، إن الولادات الخمس كانت طبيعية، مبينة أن الفحوصات التي أجريت للمواليد أظهرت خلوهم من الفيروس.
وأضافت أنه بعد أن اطمأن الطاقم الطبي بالمستشفى على سلامة الأمهات والمواليد قرر خروجهم، حيث غادروا المستشفى وهم بصحة جيدة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن المستشفى أجرى خلال الأسبوع قبل الماضي عمليتين قيصريتين لسيدتين مصابتين بالفيروس، مشيرة إلى أن إحدى السيدتين كانت في بداية الشهر التاسع من الحمل، وتمت ولادة الطفل بصحة جيدة فيما أدخلت الأم إلى العناية المركزة ولا تزال تتلقى الرعاية الصحية.
وشددت آل جمعة على ضرورة أن تحرص جميع النساء الحوامل على اتباع الإجراءات الاحترازية من “كورونا”، وعدم الاختلاط بالآخرين، وذلك لتجنب عوامل الخطورة على الحمل والولادة.