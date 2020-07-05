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أخبار محلية > احتضن أول قمتين خليجيتين.. إغلاق فندق القصيبي بالخبر بعد 47 عامًا من افتتاحه
05/07/2020   1:06 م

احتضن أول قمتين خليجيتين.. إغلاق فندق القصيبي بالخبر بعد 47 عامًا من افتتاحه

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أفادت مصادر بأن فندق القصيبي في محافظة الخبر أغلق أبوابه، بعد 47 عاماً من افتتاحه عام 1973.

وذكرت المصادر أن أسباباً مالية هي ما دفع ملاك الفندق إلى اتخاذ قرار الإغلاق، حيث تم إبلاغ العاملين بعدم استقبال الحجوزات في الفندق.

وتفاعل عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار إغلاق الفندق الذي يعد أحد أقدم الفنادق بالخبر، معبرين عن حزنهم لفقدان أحد أبرز معالم المنطقة الشرقية.

يذكر أن فندق القصيبي احتضن أول قمتين خليجيتين قبل تأسيس مجلس التعاون الخليجي، كما تم فيه توقيع اتفاق البريمي بين الملك فيصل بن عبدالعزيز والشيخ زايد آل نهيان -رحمهما الله-، إضافة إلى عدد من المؤتمرات والاتفاقات الحكومية، واحتضانه المنتخبات السعودية بكافة فئاتها والعديد من الأندية الرياضية.وفق “أخبار 24”.

احتضن أول قمتين خليجيتين.. إغلاق فندق القصيبي بالخبر بعد 47 عامًا من افتتاحه

أخبار محلية
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