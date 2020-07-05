محافظ “التأمينات”: تمديد الدعم 3 أشهر بدءًا من أغسطس.. وإعلان التفاصيل خلال 10 أيام

أعلن محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سليمان القويز، أن دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص عبر نظام “ساند” سيشمل 70% من المواطنين في المنشآت الأكثر تضررا، و50% في المنشآت الأقل تضررا.
وثمن القويز حرص خادم الحرمين الشريفين على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على منشآت القطاع الخاص، من خلال تمديد الدعم لفترة إضافية للمواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تلك التداعيات.
وأوضح أن لجنة معنية تضم كلا من وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافةً إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستحدد حجم الضرر، بعد أن رأت استمرار هذا الدعم لفترة إضافية، حيث تم تمديد الدعم لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من شهر أغسطس القادم. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل شروط الاستحقاق وآلية التقديم والأنشطة المستحقة ومقدار الدعم خلال العشرة أيام القادمة.
وأوضح القويز أن مبادرة دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص عبر نظام “ساند” استفاد منها خلال الفترة السابقة التي استمرت ثلاثة أشهر أكثر من 90 ألف منشأة، وأكثر من 480 ألف مشترك، صُرف لهم أكثر من 3.5 مليار ريال.