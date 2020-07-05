مدرب الاتحاد يختار 32 لاعباً للتواجد في معسكر عسير

أعلن المدير الفني لفريق الاتحاد فابيو كاريلي قائمة الفريق، المقرر مغادرتها إلى عسير، صباح الأحد، لبدء المعسكر التحضيري لما تبقى من منافسات للموسم.
ويخوض فريق الاتحاد معسكرا إعداديا في الفترة من الخامس، وحتى الـ25 من يوليو الجاري، يتخللها عدد من المباريات الودية التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
وضمت القائمة 32 لاعباً، وهم عساف القرني، وفواز القرني، وراكان النجار، في حراسة المرمى.
خط الدفاع: “البرازيلي برونو أوفيني، مع عمار الدحيم، ومنصور الحربي، حمدان الشمراني، وأحمد عماد، وطارق عبد الله، وسعود عبد الحميد”.وفق “أخبار 24”.
خط الوسط: “عبد المحسن فلاتة، مهند الشنقيطي، عبدالله العمار، والمغربي كريم الأحمدي، والبرازيلي جوناس سوزا، وعبدالإله المالكي، وخالد السميري، والتونسي أنيس البدري، وعبدالرحمن العبود، وعبدالعزيز البيشي”.
خط الهجوم: “فهد المولد، والبرازيلي رومارينهو، والعاجي ويلفريد بوني، وهارون كمارا، وعبدالرحمن الغامدي، وعبدالعزيز العرياني، ومحمد الثاني، وعلي الراعي، ويونس عبدالواحد، ومحمد أبوعصيدة، ورغدان سامر”.