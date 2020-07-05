الهلال يختتم مرحلة الإعداد الأولى لاستئناف الدوري

أنهى فريق الهلال،مساء اليوم السبت، المرحلة الأولى من استعداداته لاستئناف المنافسات الكروية بعد فترة التوقف الاحترازي.
ويستعد الهلال لافتتاح معسكره الداخلي، الأحد، والذي يستمر قرابة أسبوعين قبل انطلاقة مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ويخوض الفريق 5 مباريات ودية خلال معسكره الإعدادي، تحدد منها 3 مواجهات، إذ تأتي الأولى مع التعاون في الـ13 من يوليو الجاري، ثم الفيحاء في الـ22 من الشهر ذاته، والـ26 من يوليو أمام الشعلة، وفريقان آخران سيعلن عنهما لاحقًا. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يخوض الهلال أولى مبارياته في الجولة الـ22 من الدوري في الخامس من أغسطس المقبل، أمام غريمه النصر في ملعب الملك فهد الدولي، في مواجهة قد تحدد مسار المنافسة، حيث يتصدر الأزرق بفارق 6 نقاط عن مضيفه.