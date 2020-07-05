للمواطنين من الجنسين.. برنامج تدريب وتوظيف في 13 تخصصا بمجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي

يعتزم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، تنفيذ برنامج تدريبي يستهدف توظيف الكوادر الوطنية من الجنسين في 13 تخصصا تقنيا جديدا يتطلبها سوق العمل في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.
وأبان الصندوق أن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار اتفاقية دعم أبرمت بين الجهتين مؤخرا، لتدريب وتأهيل وتطوير مهارات القوى البشرية الوطنية، لشغل وظائف في القطاع الخاص، وضمان استقرارها وظيفياً بعد إتمام فترة التدريب المقدرة بـ4 أشهر.
وأشار إلى أن مستهدفات الاتفاقية تنطلق من إشراك القوى الوطنية وتمكينها للعمل في التخصصات التقنية المتقدمة، سعيا لتقليص الفجوة بين الاحتياج ومتطلبات سوق العمل، بما يضمن رفع كفاءة القطاع التقني في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الاتفاقية نصت على ضرورة الالتزام بمتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي وإجراء زيارات ميدانية، لضمان جودة التدريب وتحقيق أهدافه، إضافة إلى الالتزام بإعداد تقارير شهرية عن سير البرنامج التدريبي في شقيه (النظري والعملي)، وذلك خلال مدة التدريب.