“البيئة” تحدد موعد صرف إعانة صغار مربّي الماشية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، موعد صرف الإعانة المخصصة لصغار مربِّي الماشية للمستفيدين من برنامج الدعم.
وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر موقع “تويتر” رداً على أحد المستفيدين أن صرف إعانة برنامج دعم صغار مربّي الماشية سيكون غداً (الإثنين).
وكانت الوزارة أعلنت في دورة الاستحقاق التاسعة للبرنامج في يونيو الماضي، تلقي أكثر من 80 ألف مستفيد من البرنامج نحو 109 ملايين ريال في حساباتهم البنكية المسجلة في بوابة “أنعام”، لافتة إلى أن الدعم يغطي أكثر من 13 مليون رأس من الماشية تمت تربيتها محليا. وفق “أخبار 24”.