خادم الحرمين يوافق على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين.
وأوضح المصدر أنه إشارةً إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين، لتخفيف آثار جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، والأنشطة الاقتصادية في المملكة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع انتشاره؛ فقد صدرت الموافقة الكريمة على التالي:
– تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك بدون مقابل.
- تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر بدون مقابل.
- تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر بدون مقابل. وفق “أخبار 24”.
- تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر بدون مقابل.
- تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر بدون مقابل.
وأشار المصدر إلى أنه وفقاً لمضمون الأمر الملكي الكريم؛ فإن هذه الاستثناءات تخضع للمتابعة المستمرة والتغيير وفق ما تقتضيه الحاجة.
مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين. pic.twitter.com/npEKU2gqUV
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 5, 2020