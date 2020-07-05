أمير الرياض يقلد عدداً من الضباط رتبة لواء بعد صدور أمر سام بترقيتهم

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، في مكتبه بقصر الحكم اليوم (الأحد)، عددا من الضباط الذين صدر أمر سامٍ بترقيتهم إلى رتبة لواء، وذلك بحضور مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري.
وقلّد الأمير فيصل الضباط رتبة لواء، وهم: قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض اللواء سعود العريفي، ومساعد مدير شرطة منطقة الرياض لشؤون الأمن اللواء منصور العتيبي، ومدير مرور منطقة الرياض اللواء سلطان السهلي، وقدم لهم التهنئة على جهودهم لخدمة الوطن .
من جانبهم، رفع الضباط الشكر والتقدير لقيادة المملكة على الثقة الغالية بترقيتهم، معربين عن أمنيتهم أن يكونوا عند حسن الظن.
وفق “أخبار 24”.