“الصحة”: لم يتم تسجيل موجة ثانية لفيروس “كورونا”.. ونصف المنومين في العناية المركزة فوق 60 عاماً

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إنه لم يتم تسجيل موجة ثانية لفيروس “كورونا” حتى الآن، كما أن هناك بؤراً لـلفيروس حول العالم، تنخفض وترتفع أحياناً، مؤكداً ألا موعد متوقع لانتهاء هذه الجائحة.
وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا، اليوم (الأحد)، أن غالبية المراكز الطبية والدراسات والأبحاث في العالم لم تحدد موعداً متوقعاً لانتهاء الفيروس.
وأبان أن نصف الحالات الحرجة في العناية المركزة هم فوق عمر ٦٠عاماً، كما أن معظمهم يعانون من أمراض مزمنة، مشيراً إلى أن أوضاعهم الصحية بدأت تتحسن تدريجياً.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن التدابير الصحية في المرافق الصحية عالية، منوهاً على أهمية عدم تأجيل المراجعات وخاصة تطعيمات الأطفال، مبيناً أن أكثر من نصف مليون شخص خُدموا في مراكز تأكد، وعيادات تطمن.
فيديو | متحدث #الصحة: حتى الآن لم تسجل موجة ثانية لـ #فيروس_كورونا في العالم#الإخبارية pic.twitter.com/hppYp5vaHC
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 5, 2020