ساءت حالته بشكل سريع.. “الصحة”: شخص يُعاني من سمنة مفرطة لم يلتزم بهذه الاحترازات فأصيب بـ”كورونا”

ذكرت وزارة الصحة أن تهاون أحد الأشخاص وعدم التزامه بلبس الكمامة، وتعقيم اليدين، تسبب في إصابته بفيروس “كورونا” المستجد.
وقالت الوزارة في تقريرها اليوم (الأحد) عن حالات الإصابة بالفيروس في المملكة، إن هذا الشخص لم يلتزم بتعقيم اليدين بعد لمس الأسطح أثناء التسوق، إضافة إلى عدم لبسه للكمامة.
وأبانت أنه نظراً لكونه يعاني من سمنة مفرطة فإن حالته الصحية ساءت بشكل سريع، وهو الآن يتلقى العناية الطبية في المستشفى. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم تسجيل 3580 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 209509 حالات، فيما تم تسجيل 58 حالة وفاة و1980 حالة تعافٍ جديدة.