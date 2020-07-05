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أخبار محلية > عبر مقطع فيديو.. “الزعاق” يوثق لحظة مرور محطة الفضاء الدولية على قرص الشمس من البكيرية
05/07/2020   5:42 م

عبر مقطع فيديو.. “الزعاق” يوثق لحظة مرور محطة الفضاء الدولية على قرص الشمس من البكيرية

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وثق الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، اليوم (الأحد)، لحظة مرور محطة الفضاء الدولية على قرص الشمس في محافظة البكيرية بمنطقة القصيم.

ونشر الزعاق مقطع فيديو عبر حسابه بموقع “تويتر”، يظهر فيه قرص الشمس أثناء مرور محطة الفضاء الدولية على منطقة القصيم، والتي كانت تظهر بوضوح على البكيرية.

وأشار إلى أن مدة العبور نصف ثانية تقريباً، مبيناً أن المسافة بين المنطقة التي يرصد منها لحظة العبور وبين محطة الفضاء الدولية تصل تقريباً إلى 600 كيلو متر.

وفق “أخبار 24”.

عبر مقطع فيديو.. “الزعاق” يوثق لحظة مرور محطة الفضاء الدولية على قرص الشمس من البكيرية

أخبار محلية
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