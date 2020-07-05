مركز_دعم_المنشآت يقيم ورشة عمل بعنوان “مخاطر الاستيراد وطرق تجاوزها”

تقدم مراكز دعم المنشآت أسبوع (الاستيراد والتصدير) الافتراضي والذي يتضمن دورات وورش عمل إدارية ومالية وتقنية متخصصة لدعم المنشآت ورواد الأعمال خلال الأوضاع الراهنة، وذلك من خلال استقطاب المتخصصين في هذا المجال لمساعدة رواد الأعمال والتجار في التغلب على المصاعب والوقاية من أثر الأزمة الحالية الناجمة عن فيروس كورونا وتطوير نماذج عمل للتمّكن من استمرارية أعمالهم خلال الأزمات .
مكان اللقاء: أونلاين
من تاريخ 5 الى 9 يوليو 2020
رابط اللقاء: سيتم إرساله إلى البريد الإلكتروني للمقبولين
كما يمكنكم الاستفادة من خدمات المراكز والذي يتطلب حجز موعد قبل الحضور لمقار المراكز وذلك عن طريق الرابط
مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل المقار وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد .
للتسجيل للورشة عبر الرابط : https://www.monshaat.gov.sa/ar/sscv