أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة اليوم أعمال فرش مسجد قباء بالسجاد الفاخر ضمن مبادرة عمارة المساجد التي تهدف إلى صيانة وتنظيف وتعقيم 11 ألف جامع ومسجد ومرافقها بمناطق المملكة.
وبلغت كمية فرش المسجد (4988) مترا مربعا، حيث غُطّي المسجد والساحات بالسجاد الفاخر عبر إحدى الشركات الوطنية بتكلفة إجمالية 900 ألف ريالٍ.
وتأتي أعمال فرش المساجد ضمن المسارات الثلاثة للمبادرة التي أبرمتها وزارة الشؤون الإسلامية مع الهيئة العامة للأوقاف، التي تتمثل في: مسار الصيانة، ومسار التعقيم، ومسار التنظيف، في إطار الشراكة والتعاون المستمر بين الوزارة والهيئة لخدمة بيوت الله.
وكان فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نفذ عدة مشاريع تطويرية في مسجد قباء مع فتح المسجد 24 ساعة لاستقبال المصلين والزائرين، منها مشروع توسعة مصلى النساء، ورفع الطاقة الاستيعابية للمصلى إلى 1850 مصلية بدلاً من 1200، وتزويد كامل المسجد بكاميرات مراقبة، وتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل لدورات المياه.
كما جرى تغيير جميع أنظمة الإنارة إلى إنارة موفرة للطاقة (led) التي وفرت أكثر من 85% من الطاقة المستخدمة في الإضاءة، وتحسين النظام الصوتي للمسجد، وزيادة عدد منسوبي شركة الصيانة والنظافة للعمل على مدار الساعة.
وفق “أخبار 24”.