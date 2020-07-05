متحدث الصحة: المملكة مستعدة لكافة سيناريوهات كورونا.. والمرحلة الحالية من الانتشار تحت السيطرة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن المملكة تستعد لكافة السيناريوهات لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الوزارة تملك خططاً مُعدة بالإجراءات الاستباقية والوقائية لكافة الظروف.
وأوضح خلال لقاء مع قناة العربية، أن المملكة تمر بمرحلة مطمئنة ويمكن التحكم فيها على مستوى ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا، مرجعًا ذلك إلى تطبيق المملكة للإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أسهمت بدورها في منع وصول معدلات الإصابة والوفيات بالفيروس إلى مستويات مقلقة.
وأشار إلى أن المملكة لديها خبرات سابقة في التعامل مع الفيروسات والأوبئة، مؤكدًا أن بعض الخبراء السعوديين شاركوا في الاختبارات السريرية لأول البروتوكولات التي تم العمل بها لعلاج مصابي كورونا. وفق “أخبار 24”.
وقال إن المملكة وصلت إلى البروتوكول العاشر لعلاج مرضى كورونا منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد، وهو ما يشير إلى سعة الاطلاع للخبراء في المملكة، فضلًا عن المشاركة بالدراسات والتجارب واكتساب الخبرات والأساليب العالمية وتطبيقها في مجابهة الفيروس.
وشدد العبدالعالي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل المواطنين، مؤكدًا أن القيادة تولي اهتمامًا كبيرًا لصحة الإنسان وسلامته.
#نشرة_الرابعة | المتحدث باسم الصحة #السعودية لـ #العربية: نتعامل مع سيناريوهات مختلفة لوقف انتشار #كورونا @spokesman_moh @SaudiMOH937 pic.twitter.com/PCQSnJsQy7
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 5, 2020