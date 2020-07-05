وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، اليوم (الأحد)، بالقبض على مواطن بمركز السودة لقيامه بمخالفة لائحة الذوق العام وتشويه الجدران.
وكان المواطن قام بكتابة رقم جواله على أحد الجدران في مركز السودة غربي أبها، حيث تم تطبيق الإجراءات القانونية بحقه.
من جانبه، بيّن رئيس مركز السودة عبد الله بن هشبل أنه تم تنفيذ توجيه أمير المنطقة والقبض على المخالف، حيث تم تحرير مخالفة بحقه وأخذ الإقرار اللازم عليه بعدم تكرار الأمر.
وتنص المادة الخامسة من لائحة الذوق العام، على أن: “لا تجوز الكتابة أو الرسم على جدران مكان عام أو أي من وسائل النقل دون ترخيص”.
وفق “أخبار 24”.