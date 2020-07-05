16 فندقاً ومطاراً ومرسى.. الإعلان عن أهداف المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر السياحي

أعلن مشروع البحر الأحمر السياحي، اليوم الأحد، أن المرحلة الأولى من المشروع، والذي يُعد أحد أهم الأعمال السياحية الطموحة على مستوى العالم، تستهدف بناء 16 فندقاً توفر 3000 غرفة في خمس جُزر.
وتضم المرحلة الأولى أيضاً منتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية، بالإضافة إلى مرافق ترفيه ومطار دولي مخصص للوجهة.
وتشمل أيضاً 11 منتجعاً بحرياً ومرسى، وهو ما سيمكن الزوار من خوض تجربة الجبال الخلابة والصحاري والبراكين الخامدة والشعاب المرجانية المزدهرة، بالإضافة إلى الاستمتاع بأرخبيل يحتوي على أكثر من 90 جزيرة وبحيرة بكر.
السعودية.. #مشروع_البحر_الأحمر الذي يجري العمل فيه حاليا، سيبدأ استقبال السياح في 2022.
شاهد تفاصيل المرحلة الأولى التي أعلن عنها المشروع.@TheRedSeaSA pic.twitter.com/b9vXRkOeiQ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 5, 2020
وفق “أخبار 24”.