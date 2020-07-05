أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبد الله المطلق، أنه يجوز للمرأة تأخير الحمل أو تنظيمه بسبب دراسة أو وظيفة أو لخدمة والدتها المريضة، ولا يجوز بحجة عدم وجود المصروفات أو عدم الرغبة.
ودعا في رده على أحد الاستفسارات ضمن برنامج “فتاوى” على القناة السعودية، إلى الرفق بالزوجات لأن الحمل المتكرر يحرق المرأة، إلا إذا كانت لديها الرغبة في ذلك فهذا شأنها.
واستشهد بقصة لامرأة أنجبت 9 أبناء وطالب زوجها بأن يرفق بها ويتركها تأخذ بعد كل ولادة سنتين راحة وتحمل في السنة الثالثة، فكان رد الزوجة أنها تريد ذلك.
وأضاف: “ينبغي للناس أن ينسقوا في بيوتهم لأن صحة المرأة تستفيد منها هي وأولادها وزوجها والتدبير طيب”.
وفق “أخبار 24”.