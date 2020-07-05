“بنك التنمية الاجتماعية” يوضح تفاصيل تمويل الموظفين والباحثين عن عمل بـ 150 ألف ريال لممارسة العمل الحر

أعلن بنك التنمية الاجتماعية تفاصيل منتج “نفاذ” لتمويل الموظفين والباحثين عن عمل لممارسة العمل الحر، من خلال الحصول على مبالغ مالية لإقامة المشروعات أو شراء مركبات.
وأكدت المتحدثة باسم بنك التنمية الاجتماعية، نور العبدالكريم، أن المبادرة تشمل تقديم دعم نقدي يصل إلى 60 ألف ريال لممارسي الأعمال الحرة، بالإضافة إلى مسار تمويلي آخر للمساعدة في امتلاك مركبة للعمل بها في خدمات النقل التشاركي، يصل إلى 150 ألفاً.
وأشارت إلى أن البنك يقوم ببحث الحالة الائتمانية للمتقدم وقدراته على السداد، وهو ما يحدد نوع المركبة التي سيقدم لها التمويل، موضحة أن المنتج البنكي يشمل الموظفين وممارسي الأعمال الحرة.
وأوضحت أن المنتج يخدم ممارسي الأعمال الحرة أو الموظفين الباحثين عن زيادة مدخلاتهم الشهرية، كما أكدت أن الهدف الرئيسي من طرح المنتج هو مساعدة محدودي الدخل بشكل عام في المملكة، مشيرة إلى أن الموظفين أصحاب الرواتب أقل من 5 آلاف ريال شهريًا يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج، أما في حالة وصول رواتبهم إلى 10 آلاف ريال أو أقل يمكنهم الاستفادة من مسار تمويل شراء المركبة للعمل بالنقل التشاركي. وفق “أخبار 24”.
وبيَّنت أن المنتج يساعد أيضًا أصحاب المهن والحرف والأعمال الحرة في بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة بهم، وذلك عن طريق التمويل الذي يعرضه البنك لمساعدة هذه الفئات.
فيديو | بنك التنمية الاجتماعية يذكر لـ #الإخبارية تفاصيل تمويل الموظفين والباحثين عن عمل بـ 150 ألف ريال لممارسة العمل الحر pic.twitter.com/LrbdHh6037
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 5, 2020