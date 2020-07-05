نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الشؤون الإسلامية” بجازان تعلق على فيديو “عازف العود” وتنفي عمله إماماً في أحد مساجد المنطقة
05/07/2020   11:15 م

“الشؤون الإسلامية” بجازان تعلق على فيديو “عازف العود” وتنفي عمله إماماً في أحد مساجد المنطقة

+ = -
820

أوضح فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، أن الفيديو الذي نشره أحد المغردين في “تويتر” لشخص يعزف على العود وزعم أنه إمام في أحد مساجد صبيا غير صحيح.

وأكد في بيان له أن الشخص الذي ظهر في المقطع ليس من منسوبي أي مسجد من المساجد التي يشرف عليها في المنطقة.

وأشار إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية كافة وسيعمل على تجهيز ملف كامل بالقضية لرفعها للجهات المختصة.

وكان أحد المغردين قد نشر فيديو عبر حسابه على “تويتر” لشخص ملتحي يعزف على العود، وقال إنه يعمل إماماً في أحد المساجد بصبيا. وفق “أخبار 24”.

“الشؤون الإسلامية” بجازان تعلق على فيديو “عازف العود” وتنفي عمله إماماً في أحد مساجد المنطقة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885100483.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.