“الشؤون الإسلامية” بجازان تعلق على فيديو “عازف العود” وتنفي عمله إماماً في أحد مساجد المنطقة

أوضح فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، أن الفيديو الذي نشره أحد المغردين في “تويتر” لشخص يعزف على العود وزعم أنه إمام في أحد مساجد صبيا غير صحيح.
وأكد في بيان له أن الشخص الذي ظهر في المقطع ليس من منسوبي أي مسجد من المساجد التي يشرف عليها في المنطقة.
وأشار إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية كافة وسيعمل على تجهيز ملف كامل بالقضية لرفعها للجهات المختصة.
وكان أحد المغردين قد نشر فيديو عبر حسابه على “تويتر” لشخص ملتحي يعزف على العود، وقال إنه يعمل إماماً في أحد المساجد بصبيا. وفق “أخبار 24”.