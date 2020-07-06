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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين في مناطق المملكة
06/07/2020   7:29 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين في مناطق المملكة

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة اليوم (الإثنين).

وتوقّعت الهيئة نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية؛ على مناطق الحدود الشمالية، الجوف والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

كما أوضحت بأن السماء ستكون غائمةً جزئياً على جنوب وغرب المملكة، تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة. وفق “أخبار 24”.

فيما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 47 درجة مئوية في الأحساء، وأدنى درجة حرارة إلى 21 درجة مئوية في تبوك والقريات.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين في مناطق المملكة

أخبار محلية
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