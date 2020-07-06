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أخبار المناطق > تنبيهات بارتفاع درجات الحرارة بالشرقية.. وموجة رياح نشطة في الرياض ومكة والمدينة
06/07/2020   7:32 ص

تنبيهات بارتفاع درجات الحرارة بالشرقية.. وموجة رياح نشطة في الرياض ومكة والمدينة

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أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات برياح نشطة في عدة مناطق بينها الرياض، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة بالشرقية.

وأوضح النظام أن منطقة الرياض وتحديداً الدوادمي والسليل وعفيف ووادي الدواسر ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تسبب تدنياً في مدى الرؤية الأفقية حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

ونوه إلى أن تلك الحالة ستؤثر أيضاً على أجواء مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والجوف والحدود الشمالية ونجران. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن أجواء المنطقة الشرقية خاصةً الأحساء والجبيل والدمام والنعيرية وحفر الباطن، ستتأثر بموجة حارة تصل فيها درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية أو أكثر.

وأشار إلى أن سحباً رعدية ممطرة ستضرب أجزاءً من منطقتي الباحة وعسير حتى الساعة السابعة مساءً.

تنبيهات بارتفاع درجات الحرارة بالشرقية.. وموجة رياح نشطة في الرياض ومكة والمدينة

أخبار المناطق
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