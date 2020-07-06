بالفيديو.. كاتب: أكبر تحدٍ للقطاع الخاص حدوث موجة ثانية لـ”كورونا”.. وعودة الاقتصاد مُرتهن بهذا الأمر

اعتبر الكاتب الاقتصادي علي الحازمي، أن أكبر تحدٍ قد يواجه القطاع الخاص بالمملكة خلال الفترة المقبلة، هو حدوث موجة ثانية لفيروس “كورونا” المُستجد.
وقال الحازمي خلال مداخلة مع برنامج “كلنا مسؤول” على “قناة السعودية” إن عودة الاقتصاد في المملكة والعالم مُرتهن بإيجاد لقاح للفيروس، مشيراً إلى أن عدم إيجاد لقاح سيجعل الحذر مستمرا وواجبا.
ونوه إلى أن القطاع الخاص في المملكة تأثر بالأزمة، جراء انخفاض المشاريع الحكومية التي كان يستفيد منها بشكل مباشر، وكذلك إغلاق بعض الأنشطة بسبب الجائحة.
وأشار إلى أن أكثر القطاعات تضرراً في ظل الجائحة هي قطاعات السياحة والفنادق والطيران والنقل، مبيناً أن الدولة لم تتخل عن كل القطاعات من خلال تقديمها الدعم لها.
#كلنا_مسؤول | علي الحازمي – كاتب اقتصادي يتحدث عن القطاعات الأكثر تضررًا من جائحة #كورونا.#نعود_بحذر pic.twitter.com/yzof2v7r99
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 5, 2020
#كلنا_مسؤول | علي الحازمي – كاتب اقتصادي: أكبر تحدي قد يواجه القطاع الخاص هو حدوث موجة ثانية لفيروس #كورونا، وعودة الاقتصاد مرتهن بإيجاد لقاح للفايروس وفي حال لم يتم إيجاد لقاح فالحذر واجب. #نعود_بحذر pic.twitter.com/XeqmkE2fWb
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 5, 2020
وفق “أخبار 24”.