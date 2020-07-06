بالفيديو.. الشيخ “السبر” يوضح حكم الدعاء خلال الصلاة في أمور الدنيا

أوضح أستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد السبر، حكم الدعاء في أمر من أمور الدنيا خلال الصلاة، والأشياء التي يُنهى عن الدعاء بها.
وقال الشيخ السبر خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الدعاء جائز في الصلاة ويمكن للشخص أن يدعو بما يشاء من أمور الدنيا طالما لم يكن فيها إثم أو قطيعة.
ونوه إلى أن الدعاء في الصلاة يكون بعد التشهد الأخير، أو في السجود وتحديداً بعد الانتهاء من التسبيحات الواجبة.
حكم الدعاء في الصلاة في أمور الدنيا ؟#يستفتونك مع الشيخ سعد بن عبدالله السبر https://t.co/2tG49foAdz pic.twitter.com/Nb795z0bPd
— قناة الرسالة (@alresalahnet) July 5, 2020
وفق “أخبار 24”.