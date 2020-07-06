نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على “تويتر”، مقاطع فيديو وصور توثق يوميات لاعبي الفريق في المعسكر الإعدادي المقام استعداداً لاستئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الرابع من أغسطس المقبل.
واهتمت إدارة الهلال بتوفير كل ما يلزم اللاعبين من أسرة للنوم ووجبات صحية ووسائل ترفيهية في المعسكر، بالإضافة للاهتمام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة “كورونا”.
وجهزت غرف اللاعبين بطريقة تشمل كل ما يلزمهم من وسائل ترفيه، بالإضافة لتخصيص قاعة خاصة بالاجتماعات والمحاضرات، كما تم تهيئة جلسة خارجية في حال رغب بعض اللاعبين في الجلوس معاً.
🎥 #كبير_آسيا يبدأ المشوار #فيديو_الهلال 💙#الهلال pic.twitter.com/gYijqPuWs0
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 5, 2020
وفق “أخبار 24”.