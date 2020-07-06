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اخبار رياضية > تعرف على حقيقة تفاوض الأهلي مع “عموري”
06/07/2020   11:40 ص

تعرف على حقيقة تفاوض الأهلي مع “عموري”

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كشف الإعلامي الرياضي، أحمد الشمراني، حقيقة اهتمام النادي الأهلي، بالاتفاق مع صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي، عمر عبدالرحمن (عموري).

ونفى “الشمراني”، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تقديم الأهلي، أي عرض رسمي للتعاقد مع النجم الإماراتي الكبير، معلقًا: “عموري لاعب كبير.. ولكن الأهلي لم يفاوضه”.

وكانت صحيفة “الخليج الإماراتية”، فجرت مفاجأة في الساعات القليلة الماضية، بكشفها عن تقديم الأهلي، عرضًا مغريًا إلى عموري، لضمه بداية من الموسم الرياضي الجديد 2020-2021. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن عموري البالغ من العمر 28 سنة، خاض تجربة احترافية في ملاعب المملكة، عندما ارتدى قميص الهلال، في الفترة من يوليو 2018 إلى أغسطس 2019.

 

تعرف على حقيقة تفاوض الأهلي مع “عموري”

اخبار رياضية
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