لهذا السبب.. “الاتحاد” يفكر في إلغاء معسكره

ذكرت تقارير صحفية، أن مجلس إدارة نادي الاتحاد، يفكر في إلغاء المعسكر الإعدادي للفريق، بمنطقة عسير، من أجل تحضير الفريق لاستئناف منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.
واجتمعت إدارة الاتحاد، وفقًا لـ”سبورت 360″، باللاعبين اليوم، وأبلغتهم احتمالية إلغاء المعسكر المقام حاليًا بسبب؛ سوء أوضاع ملاعب التدريب ومقر السكن المخصص للبعثة، وأنه سيتم اتخاذ القرار النهائي قريبًا من قبل المدرب حول الاستمرار أو العودة وإقامة معسكر في جدة.
ومن المقرر أن يخوض الاتحاد معسكرا إعداديا في الفترة من الـ5، وحتى الـ25 من يوليو الجاري، يتخلله عدد من المباريات الودية، حيث يواجه كلاً من نجران في الـ15 من شهر يوليو، ويتبعها في الـ19 بلقاء القادسية، وفي الـ24 يلاقي ضمك، في حين يختتم مواجهاته بلقاء الوحدة في الـ29 من ذات الشهر.