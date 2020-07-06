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اخبار رياضية > “المريسل” يكشف.. لماذا لم يحسم النصر صفقة مايكون حتى الآن؟
06/07/2020   11:42 ص

“المريسل” يكشف.. لماذا لم يحسم النصر صفقة مايكون حتى الآن؟

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كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، عن سر عدم حسم مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، صفقة اللاعب البرازيلي مايكون بيريرا، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، حتى الآن.

وقال “المريسل” في تصريحات لبرنامج “الحصاد الرياضي”، إلى أن النصر لم يتقدم بأي عرض إلى غلطة سراي التركي، لشراء مايكون، بطلب من اللاعب نفسه.

وأضاف: “مايكون، طلب من إدارة النصر، الانتظار وعدم تقديم أي عرض رسمي، لأنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع غلطة سراي، على فسخ التعاقد بالتراضي”. وفق “أخبار 24”.

وتعاقد النصر مع مايكون، في يناير 2019، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، قادمًا من صفوف جلطة سراي التركي، وانتهت إعارة اللاعب إلى النصر رسميًا في 30 يونيو الماضي، وسط تضارب بشأن تقديم الفريق، عرضًا رسميًا إلى غلطة سراي، لشرائه نهائيًا، من عدمه.

“المريسل” يكشف.. لماذا لم يحسم النصر صفقة مايكون حتى الآن؟

اخبار رياضية
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