رئيس برشلونة ينفي ما تردد عن رغبة “ميسي” في الرحيل ويؤكد بقاءه حتى الاعتزال

نفى رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، صحة ما تردد عن رغبة ميسي في الرحيل عن النادي، مؤكداً أن اللاعب الأرجنتيني أكد رغبته في الاستمرار مع الفريق حتى انتهاء مسيرته الكروية.
وقال بارتوميو خلال تصريحات تلفزيونية بحسب وكالة “رويترز”، إن “ميسي يريد الاستمرار، وسنستمتع بوجوده لفترة أطول”، رافضاً إعطاء أي تفاصيل إضافية، مشيراً إلى أن النادي يتفاوض مع العديد من اللاعبين.
وكانت مصادر إسبانية ذكرت أن والد ميسي أوقف التفاوض بشأن تجديد عقد ابنه مع الناديالإسباني، وأن اللاعب أعرب عن رغبته في الرحيل عقب انتهاء تعاقده في صيف 2021، وعدم رضاه عن أسلوب إدارة النادي، وعن تحميله مسؤولية بعض الأزمات التي مر بها برشلونة.