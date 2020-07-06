“أسطورة البرازيل” يكشف حقيقة تواجد ميسي وكريستيانو بفريق واحد

كشف نجم الكرة البرازيلية ريفالدو، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قد ينهي مشواره الكروي بخطوة مثيرة للغاية، تتمثل باللعب إلى جانب منافسه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس الإيطالي.
وقال ريفالدو نقلًا عن “ديلي ميل” البريطانية أن ميسي غير راضٍ عن الوضع في نادي برشلونة الإسباني، حيثُ إن صفقة انتقاله ليوفنتوس ممكنة، وذلك بعد بيع آرثر ميلو إلى يوفنتوس، إلى جانب سعي الفريق الكتالوني لاستعادة نجم باريس سان جرمان نيمار.
وأضاف أن كثيرين من رعاة اليوفي يرغبون في مشاهدة النجمين معا في فريق واحد، ومثل هذه الصفقة ستدعم ميزانية النادي الإيطالي، مشيرًا إلى أن الوسطاء في عالم الكرة سيسعون لإتمام مثل هذه الصفقة، والتي ستكلف يوفنتوس مبلغًا كبيرا. وفق “أخبار 24”.
وبين أن رحيل ميسي عن برشلونة قد تكون وراءه أسباب عديدة بعضها يظل غير معروف للتكتم عليه، في حين يمكن أن نخمن الدوافع من المشكلات التي يمر بها النادي الكتالوني خلال الشهور القليلة الماضية.