نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بعد تصويت 160 ألفًا.. “قطار الرياض” يعلن اسم بطاقة شبكة النقل العام بالرياض
06/07/2020   11:45 ص

بعد تصويت 160 ألفًا.. “قطار الرياض” يعلن اسم بطاقة شبكة النقل العام بالرياض

+ = -
365

أعلن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، الاسم الفائز في التصويت لاختيار اسم بطاقة شبكة النقل العام بمدينة الرياض.

وأوضح المشروع في بيان مقتضب منتصف ليلة الإثنين، أنه بعد تصويت أكثر من 160 ألف مشارك؛ تم اختيار “درب” ليكون اسمًا لبطاقة شبكة النقل العام لمدينة الرياض، موجهاً الشكر لجميع المشاركين في التصويت.

وكان “قطار الرياض” قد دعا الجميع للمشاركة في تصويت لاختيار اسم بطاقة شبكة النقل العام بمدينة الرياض، من بين 4 أسماء مقترحة للبطاقة وهي “نجد، ودرب، وبرق، وطويق”.

وفق “أخبار 24”.

بعد تصويت 160 ألفًا.. “قطار الرياض” يعلن اسم بطاقة شبكة النقل العام بالرياض

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885100536.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.