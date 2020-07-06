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أخبار المناطق > مدينة صينية تطلق تحذيرًا بعد اشتباه في حالة إصابة بطاعون دبلي
06/07/2020   11:45 ص

مدينة صينية تطلق تحذيرًا بعد اشتباه في حالة إصابة بطاعون دبلي

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أصدرت لجنة الصحة في مدينة بيان نور بمنطقة منغوليا الداخلية في الصين، أمس (الأحد)، تحذيرا من المستوى الثالث بحالة اشتباه بطاعون دبلي أبلغ عنه أحد المستشفيات.

ويمنع هذا التحذير أكل الحيوانات التي قد تحمل الطاعون أو صيدها، ودعا الناس إلى الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بالطاعون أو أي ارتفاع بدرجات الحرارة دون سبب واضح.

وكانت منغوليا الداخلية قد شهدت في نوفمبر الماضي 4 حالات إصابة بالطاعون، من بينها حالتا إصابة بالطاعون الرئوي، وهو إحدى السلالات القاتلة من الطاعون.

والطاعون الدبلي غالبا ما يكون قاتلا، وهو مرض شديد العدوى ينتشر غالبا عن طريق القوارض والبراغيث، ويسبب التهابا في الغدد الليمفاوية واللوزتين، وتتمثل أعراضه بالحمى والصداع وآلام في العقد الليمفاوية ورعشة، واشتهر في العصور الوسطى باسم “الموت الأسود”.وفق “أخبار 24”.

وينجم الطاعون عن طريق قرصة برغوث حامل للعدوى ويسبب التهابا بالعقد الليمفاوية وتصبح مؤلمة، حيث يُطلق عليها اسم “الدبل”، وفي المراحل المتقدمة من الإصابة تصبح العقد ملتهبة ومؤلمة وتمتلئ بالتقرحات والقيح، ومن الممكن أن يتطور وينتشر إلى الرئتين.

وحالات الطاعون ليست غريبة في الصين لكنها نادرة، حيث سجلت 26 حالة إصابة توفي 11 منها، خلال الفترة من 2009 إلى 2018.

مدينة صينية تطلق تحذيرًا بعد اشتباه في حالة إصابة بطاعون دبلي

أخبار المناطق
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