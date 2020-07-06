أعلنت وزارة النفط الكويتية، اليوم (الإثنين)، أنه تم استئناف ‏الإنتاج في حقل الخفجي المشترك مع المملكة في الأول من يوليو 2020‏ ،وذلك بعد توقف لمدة شهر، بناءً على الخطط التشغيلية الموضوعة وبالاتفاق بين البلدين.

وأكدت الوزارة أنه لأول مرة بعد توقف دام 5 سنوات تمت عودة الإنتاج ‏في عمليات حقل الوفرة المشتركة في مطلع الشهر الجاري أيضًا.‏

وتوقعت شركة شيفرون النفطية الأمريكية عودة الإنتاج الكامل من حقل ‏‏”الوَفرة” النفطي بالمنطقة المقسومة بين المملكة والكويت في غضون 12 ‏شهراً‎.‎

وكانت المملكة والكويت وقعتا اتفاقيةً ملحَقَة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، ‏واتفاقية تقسيم المنطقة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، إضافة إلى توقيع ‏مذكرة تفاهم بينهما‎ .وفق “أخبار 24”.

وتوقف إنتاج الحقول المشتركة في منطقتي الخفجي بالمملكة والوفرة الكويتية ‏قبل نحو 4 سنوات، ما خفض إنتاج البلدين من النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً، أي ‏ما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية‏‎.‎