أعلنت وزارة النفط الكويتية، اليوم (الإثنين)، أنه تم استئناف الإنتاج في حقل الخفجي المشترك مع المملكة في الأول من يوليو 2020 ،وذلك بعد توقف لمدة شهر، بناءً على الخطط التشغيلية الموضوعة وبالاتفاق بين البلدين.
وأكدت الوزارة أنه لأول مرة بعد توقف دام 5 سنوات تمت عودة الإنتاج في عمليات حقل الوفرة المشتركة في مطلع الشهر الجاري أيضًا.
وتوقعت شركة شيفرون النفطية الأمريكية عودة الإنتاج الكامل من حقل ”الوَفرة” النفطي بالمنطقة المقسومة بين المملكة والكويت في غضون 12 شهراً.
وكانت المملكة والكويت وقعتا اتفاقيةً ملحَقَة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بينهما .وفق “أخبار 24”.
وتوقف إنتاج الحقول المشتركة في منطقتي الخفجي بالمملكة والوفرة الكويتية قبل نحو 4 سنوات، ما خفض إنتاج البلدين من النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية.