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أخبار محلية > ‏”التعليم” تستهدف استقطاب 500 مبدع لمواجهة “كوفيد 19”
06/07/2020   11:48 ص

‏”التعليم” تستهدف استقطاب 500 مبدع لمواجهة “كوفيد 19”

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تنظم وزارة التعليم، فعالية “تحدى الشركات الناشئة”، خلال الفترة من 9- 11 يوليو 2020، تحت شعار ‏‏”لنتحد لمواجهة كوفيد 19”.

وتستهدف الفعالية التي تأتي بالتعاون مع شركة تيك ستارز ‎ ‎‎(Techstars)‎، وبالشراكة مع جوجل‎‎، استقطاب أكثر من 500 من المبدعين ‏والمبدعات ورواد الأعمال من كافة مناطق المملكة؛ لتمكينهم ‏من تبادل الأفكار المبتكرة وإيجاد حلول فعالة مرتبطة بجائحة ‏كورونا‎. ‎

وتعتمد الفعالية على تقديم عدد من الأنشطة المكثفة في الأيام الثلاثة، ‏بمعدل 54 ساعة من العمل المتواصل، يتعلم فيها المشتركون كيفية ‏تطوير منتجات فريدة، وبناء شركة ناشئة بعد تجاوز عدد من ‏التحديات والتجارب، وبمساعدة فريق من المدربين والمرشدين ‏والمستشارين الدوليين والمحليين‎.‎

ويتضمن “تحدي الشركات الناشئة كوفيد 19″، تدريب المشاركين ‏على صقل أفكارهم، وتقديم الاستشارات لهم من قبل أكثر من 40 ‏مدربًا وخبيرًا محليًا ودوليًا مختصين في عدد من القطاعات ‏المختارة.‏ وفق “أخبار 24”.

ودعت وزارة التعليم، ممثلةً بوكالة البحث والابتكار المبتكرين ‏ورواد الأعمال للإسهام في إيجاد حلول لكوفيد 19، والاطلاع على ‏تفاصيل التحدي من خلال ‏الرابط‎:ksa.startupweekend.org .

يشار أن هذه الفعالية هي إحدى فعاليات “ستارت آب ويكند” ‏العالمية، ويتم تنفيذها بشكل دوري في العديد من دول العالم، حيث ‏أُقيمت في 54 دولة خلال الشهرين الماضيين‎.‎

‏”التعليم” تستهدف استقطاب 500 مبدع لمواجهة “كوفيد 19”

أخبار محلية
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