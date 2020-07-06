‏”التعليم” تستهدف استقطاب 500 مبدع لمواجهة “كوفيد 19”

تنظم وزارة التعليم، فعالية “تحدى الشركات الناشئة”، خلال الفترة من 9- 11 يوليو 2020، تحت شعار ”لنتحد لمواجهة كوفيد 19”.
وتستهدف الفعالية التي تأتي بالتعاون مع شركة تيك ستارز (Techstars)، وبالشراكة مع جوجل، استقطاب أكثر من 500 من المبدعين والمبدعات ورواد الأعمال من كافة مناطق المملكة؛ لتمكينهم من تبادل الأفكار المبتكرة وإيجاد حلول فعالة مرتبطة بجائحة كورونا.
وتعتمد الفعالية على تقديم عدد من الأنشطة المكثفة في الأيام الثلاثة، بمعدل 54 ساعة من العمل المتواصل، يتعلم فيها المشتركون كيفية تطوير منتجات فريدة، وبناء شركة ناشئة بعد تجاوز عدد من التحديات والتجارب، وبمساعدة فريق من المدربين والمرشدين والمستشارين الدوليين والمحليين.
ويتضمن “تحدي الشركات الناشئة كوفيد 19″، تدريب المشاركين على صقل أفكارهم، وتقديم الاستشارات لهم من قبل أكثر من 40 مدربًا وخبيرًا محليًا ودوليًا مختصين في عدد من القطاعات المختارة. وفق “أخبار 24”.
ودعت وزارة التعليم، ممثلةً بوكالة البحث والابتكار المبتكرين ورواد الأعمال للإسهام في إيجاد حلول لكوفيد 19، والاطلاع على تفاصيل التحدي من خلال الرابط:ksa.startupweekend.org .
يشار أن هذه الفعالية هي إحدى فعاليات “ستارت آب ويكند” العالمية، ويتم تنفيذها بشكل دوري في العديد من دول العالم، حيث أُقيمت في 54 دولة خلال الشهرين الماضيين.