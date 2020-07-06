علماء: “كورونا” يمكنه الانتقال عبر الرذاذ العالق في الهواء.. وعلى “الصحة العالمية” مراجعة إرشاداتها

قدم أكثر من 239 عالمًا ينتمون لـ32 دولة خطاباً مفتوحاً لمنظمة الصحة العالمية، أكدوا فيه أن فيروس “كورونا المستجد” العالق بالجسيمات الأصغر في الهواء يمكنه أن يصيب البشر، مطالبين المنظمة بمراجعة إرشاداتها.
ويعتزم هؤلاء العلماء بحسب وكالة “رويترز” نشر خطابهم المفتوح الذي قدموه لمنظمة الصحة العالمية، في دورية علمية، ويؤكدون أن الرذاذ العالق في الهواء يمكن أن ينقل العدوى حتى آخر نقطة في الغرفة وداخل الأماكن المغلقة.
وقال العلماء إن الهواء يحمل الفيروس وينقل العدوى للإنسان عند استنشاقه، سواء حملته قطرات رذاذ كبيرة تنتقل بسرعة في الهواء بعد العطس، أو قطرات أصغر كثيرا تطير حتى آخر نقطة داخل غرفة.
ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية طارق جسارفيتش قوله، إن المنظمة على علم بمحتوى الخطاب وتعكف على مراجعته مع خبرائها، فيما قالت المنظمة إن الدلائل التي تقول بإمكانية انتقال فيروس “كورونا” عبر الهواء ليست مقنعة.