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أخبار محلية > “ساما” توضح حقيقة ما تردد حول تجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة
06/07/2020   2:37 م

“ساما” توضح حقيقة ما تردد حول تجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة

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أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ألا صحة لما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حول تجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة.

وأوضحت أن ما تردد حول توجيه البنوك والمصارف بتجميد الحسابات البنكية للعمالة التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي تمتهنها غير صحيح.

وأبانت أن البنوك والمصارف تطبق إجراءات العناية الواجبة لكافة الحسابات البنكية لمختلف العملاء بشكل مستمر، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفق الإجراءات المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.

“ساما” توضح حقيقة ما تردد حول تجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة

أخبار محلية
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