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06/07/2020   4:11 م

بالصور.. بدر بن حسن السيف عقيداً بإدارة الجوازات بالخرج

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قلد سعادة مدير إدارة جوازات الخرج المكلف العميد/ مسفر بن عبث العتيبي العقيد/ بدر بن حسن بن سيف رتبته الجديدة صباح اليوم في إدارة الجوازات بالخرج.

حضر التقليد سعادة العقيد/ عبدالرحمن بن مريط الدوسري مدير شعبة جوازات قاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج، وعدد من الزملاء الذين قدموا التهنئة للعقيد بدر السيف وباركوا له بالترقية.
ويعد العقيد/ بدر السيف من الكفاءات المتميزة نسأل الله العلي القدير أن تكون هذه الرتبة الجديدة عونا له على طاعته وفي خدمة وطنه .
ويهنئ الشيخ الوفي حسن السيف ابنه العقيد بدر بالترقية وبارك له ودعا له بالتوفيق لخدمة الدين والمليك والوطن ،ويبارك عبدالله وحسن أبناء العقيد بدر السيف لوالدهم الترقية نعم الاب ونعم الابناء البررة.

بالصور.. بدر بن حسن السيف عقيداً بإدارة الجوازات بالخرج

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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