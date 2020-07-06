بنك التنمية الاجتماعية: إعادة جدولة تمويلات 9500 منشأة ‏و6 أشهر فترة سماح إضافية

أعلن بنك التنمية الاجتماعية استكمال معالجة الطلبات الخاصة بمبادرة تأجيل أقساط المنشآت لمدة 6 أشهر بدءاً من شهر أبريل، وإعادة جدولة التمويلات لنحو 9500 منشأة تجارية، ممولة من عملاء البنك، بقيمة مالية تجاوزت 150 مليون ريال.
وشملت المبادرة تمديد فترة السماح لعملاء البنك مدة 6 أشهر إضافية، وإعادة الجدولة لتمويل المنشآت التي تعمل في الأنشطة المتضررة، وكذلك إرجاء استحقاق سداد 6 أشهر اعتباراً من أبريل الماضي.
وتأتي المبادرة ضمن حزمة مبادرات البنك التي أعلنها مؤخراً، إسهاماً في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية جراء الآثار الناتجة عن مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأكد نائب الرئيس لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، أحمد بن علي الزهراني، أن البنك صمم برنامجاً لدعم المنشآت يخدم أصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، بهدف تجاوز الأزمة الحالية ومساندتهم على استمرارية أعمالهم. وفق “أخبار 24”.
وبين أن المنشآت التي استفادت من المبادرة شملت العديد من القطاعات مثل: التعليم، التجزئة، الصناعات التحويلية، الخدمات الإدارية وأنظمة الدعم، الإعاشة والإيواء، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الفنون والترفيه والتسلية، أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، وذلك في معظم مناطق المملكة.