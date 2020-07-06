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أخبار محلية > بنك التنمية الاجتماعية: إعادة جدولة تمويلات 9500 منشأة ‏و6 أشهر فترة سماح إضافية
06/07/2020   4:18 م

بنك التنمية الاجتماعية: إعادة جدولة تمويلات 9500 منشأة ‏و6 أشهر فترة سماح إضافية

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أعلن بنك التنمية الاجتماعية استكمال معالجة الطلبات الخاصة ‏بمبادرة تأجيل أقساط المنشآت لمدة 6 أشهر بدءاً من شهر ‏أبريل، وإعادة جدولة التمويلات لنحو 9500 منشأة تجارية، ممولة من عملاء البنك، بقيمة مالية تجاوزت 150 مليون ريال.‏

وشملت المبادرة تمديد فترة السماح لعملاء البنك مدة 6 أشهر ‏إضافية، وإعادة الجدولة لتمويل المنشآت التي تعمل في الأنشطة ‏المتضررة، وكذلك إرجاء استحقاق سداد 6 أشهر اعتباراً من أبريل ‏الماضي‎.

وتأتي المبادرة ضمن حزمة مبادرات البنك التي أعلنها ‏مؤخراً، إسهاماً في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية جراء الآثار‏ الناتجة عن مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد‎.

وأكد نائب الرئيس لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، أحمد بن ‏علي الزهراني، أن البنك صمم برنامجاً لدعم المنشآت يخدم ‏أصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة في القطاعات ‏الواعدة وذات الأولوية، بهدف تجاوز الأزمة الحالية ومساندتهم ‏على استمرارية أعمالهم‎. وفق “أخبار 24”.

وبين أن المنشآت التي استفادت من المبادرة شملت العديد من القطاعات مثل: التعليم، التجزئة، الصناعات التحويلية، الخدمات الإدارية وأنظمة الدعم، الإعاشة والإيواء، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الفنون والترفيه والتسلية، أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، وذلك في معظم مناطق المملكة.

بنك التنمية الاجتماعية: إعادة جدولة تمويلات 9500 منشأة ‏و6 أشهر فترة سماح إضافية

أخبار محلية
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