تبوك: حرس الحدود يضبط شخصا حاول تجاوز الحدود البحرية مرتديا بدلة غوص وبحوزته كمية من المخدرات

نجحت قوات حرس الحدود في إحباط محاولة تهريب 2800 ألف حبة كبتاجون و6.809 كيلوجرام من مادة الأفيون المخدرة، حاول أحد الأشخاص تهريبها إلى المملكة عبر البحر الأحمر مرتديا بدلة غوص.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود مسفر بن غنام القريني، أن قوات حرس الحدود بقطاع تبوك رصدت محاولة شخص تجاوز الحدود مرتديا بدلة غوص، قادما من اتجاه الحدود المصرية عبر البحر الأحمر في موقع ضمن مسؤوليات قطاع حرس الحدود بمنطقة تبوك، فجرى ضبطه.
وبتفتيشه عثر بحوزته على 2800 حبة من حبوب الكبتاجون المحظور بالإضافة إلى 2800 كيلوجرام من مادة الأفيون المخدر، كان يحاول تهريبها إلى داخل المملكة، مبينا أن الشخص جرى توقيفه وإحالته للجهات المعنية. وفق “أخبار 24”.