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أخبار محلية > “الحج” تفتح التسجيل للمقيمين الراغبين في أداء المناسك هذا العام
06/07/2020   4:20 م

“الحج” تفتح التسجيل للمقيمين الراغبين في أداء المناسك هذا العام

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أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح التسجيل في الموقع المخصص لاستقبال طلبات الراغبين في اداء مناسك الحج هذا العام، من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل بدأ اليوم (الإثنين)، ويستمر حتى 19 ذي القعدة 1441هـ.

ودعت الوزارة المقيمين الراغبين في التستجيل لزيارة هذا الرابط ، مؤكدةً أن التسجيل سيتم وفق الشروط الصحية والتنظيمية. وفق “أخبار 24”.

ويتيح الموقع الإلكتروني المشار إليه للمقيمين “تسجيل رغبة حج”، فيما أفادت الوزارة أن تاريخ ظهور نتيجة مطابقة معايير الترشيح للحج ستكون في 21 ذي القعدة 1441هـ.

 

“الحج” تفتح التسجيل للمقيمين الراغبين في أداء المناسك هذا العام

أخبار محلية
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