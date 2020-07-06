“الحج والعمرة” توضح معايير ومحددات اختيار حجاج موسم 1441هـ من المواطنين والمقيمين

وضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الإثنين)، المعايير والمحددات الرئيسة لاختيار حجاج موسم 1441هـ من المواطنين والمقيمين داخل المملكة من جميع الجنسيات.
وقالت الوزارة إن نسبة غير السعوديين من إجمالي حجاج هذا العام ستكون 70%، وتكون نسبة السعوديين 30% من الحجاج، مؤكدة أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار الحجاج.
وأوضحت أن حجّ المواطنين السعوديين سيقتصر هذا الموسم على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا الجديد، وسيُختارون من قاعدة بيانات المتعافين، بشرط أن تتوفر فيهم المعايير الصحية.
وأضافت أن الحجاج من غير السعوديين ستكون الأولوية عبر اختيار من لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولديهم شهادة فحص مخبري تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ولم يسبق لهم أداء فريضة الحج، وتتراوح أعمارهم بين 20 – 50 سنة، ويلتزمون بالحجر الصحي قبل أداء الفريضة وبعده. وفق “أخبار 24”.
وتابعت بأنها ستختار الحجاج غير السعوديين إلكترونيا، بعد اكتمال تسجيلهم على ( المـوقـع الإلـكـترونـي ) خلال المدة التي أُعلن عنها في وقت سابق من اليوم والتي تنتهي في 19 ذي القعدة 1441هـ الموافق 10 يوليو 2020م.
ولفتت الوزارة إلى أنها أعدت خطة استثنائية لتنفيذ حج هذا العام، حيث أعدت خطط تفويج خاصة وفق اشتراطات صحية لحماية الحجاج.