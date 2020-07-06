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06/07/2020   7:55 م

قتـل 60% من الأوروبيين.. الطاعون الدبلي يُعاود الظهور في الصين

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أعلنت السلطات الصحية الصينية في منطقة منغوليا الداخلية رفع ‏درجات الخطر للمستوى الثالث، عقب ظهور بؤرة تفش محتملة ‏لمرض الطاعون الدبلي، محذرة من تحول المرض إلى وباء ‏جديد قد يهدد العالم على غرار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-‏‏19″‏‎.‎

وذكرت أنه تم رصد مريض أصيب بالعدوى بعد تواجده في بؤرة ‏تفش محتملة للمرض، محذرة من خطر انتشار المرض بين ‏السكان ودعت إلى عدم اصطياد وتناول‎ ‎الحيوانات البرية‎.‎

ويأتي التحذير بعد اكتشاف 4 إصابات بالطاعون كان قد تم ‏الإبلاغ عنها في أشخاص من منغوليا الداخلية في نوفمبر ‏الماضي، بما في ذلك حالتان من‎ ‎الطاعون الرئوي، وهو نوع أكثر ‏فتكا من الطاعون‎.‎

وبحسب تعريف اختصاصيي الأوبئة فإن مرض الطاعون ‏الدبلي‎ ‎هو مرض حيواني المنشأ وينتشر بين‎ ‎القوارض‎ ‎الصغيرة ‏‏”الفئران والجرذان” والبراغيث، ويقضي على ثلثي المصابين في ‏حالة عدم خضوعهم للعلاج اللازم‎.‎

أنواع الطاعون
ويوجد 3 أنواع من الطاعون، “الدبلي” ويسبب التهاب اللوزتين ‏والغدد اللمفاوية والطحال وتظهر أعراضه على شكل حمى ‏وصداع ورعشة وآلام في العقد اللمفاوية، أما‎ ‎‏”الدموي” فتتكاثر ‏فيه الجراثيم في الدم وتسبب حمى ورعشة ونزفًا تحت الجلد أو ‏في أماكن أخرى من جسم المصاب‎.

ويعتبر النوع الثالث وهو “الرئوي”، أسرعهم نقلًا للعدوى، إذ ‏تدخل الجراثيم إلى الرئتين وتسبب الإصابة بالالتهاب الرئوي، ‏ويمكن أن تنتقل العدوى إلى الآخرين من الشخص المصاب بهذا ‏النوع.‏ وفق “أخبار 24”.

والطاعون أو “الموت الأسود”، كان ثاني أكبر كارثة تؤثر على ‏أوروبا خلال أواخر العصور الوسطى بعد المجاعة الكبرى، ‏ويقدر أنه قتـل ملايين البشر تقدر نسبتهم بما بين 30% إلى 60% ‏من الأوربيين في ذاك الوقت، وسمي بـ”الموت الأسود” بسبب ‏بقع من الدم تصبح سوداء كانت تظهر تحت جلد المصاب.‏

أعراض الطاعون‎

وتظهر الأعراض في البداية في صورة حمى مفاجئة، ورعشة، ‏وآلام في الرأس والجسم، وضعف وقيء وغثيان، وقد يتزامن ‏ذلك مع الشعور بآلام في الغدد الليمفاوية وخاصة أثناء الطاعون ‏الدبلي‎.‎

وتشمل أعراض الشكل الرئوي ضيق النفس والسعال، الذي ‏يصاحبه البلغم الملوث بالدم في كثير من الأحيان، وتظهر‎ ‎بشكل ‏سريع بعد العدوى (أحيانا خلال أقل من 24 ساعة‎).

والطاعون الدبلي هو الأكثر شيوعًا من أشكال الطاعون، ولكنه ‏لا يمكن أن ينتقل بسهولة بين الناس، أما الرئوي، فيسهل انتشاره ‏من خلال السعال. ‏

ويتراوح معدل وفيات الطاعون الدبلي بين 30٪ و60٪، في ‏حين يكون الشكل الرئوي أسرع في حالة غياب العلاج، ولكن ‏معدلات التعافي من النوعين جيدة إذا ما عُولج الناس في الوقت ‏المناسب.

قتـل 60% من الأوروبيين.. الطاعون الدبلي يُعاود الظهور في الصين

أخبار المناطق, طب وتداوي
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