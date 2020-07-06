بالفيديو.. “مدينة الملك عبد العزيز” تنجز المرحلة الأولى من مشروع الشاحنات ذاتية القيادة

أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، اليوم (الإثنين)، عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الشاحنات ذاتية القيادة.
وأوضحت المدينة أن المشروع يهدف إلى أتمتة قوافل شاحنات النقل، حيث تقاد الشاحنة الأولى يدوياً وتتبعها شاحنات أخرى تُقاد ذاتياً.
ونشرت قناة “العربية” تقريراً حول المشروع، حيث أفاد مديره الدكتور حاتم بخاري بأنه يُنفّذ بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا بيركلي الأمريكية.
كما صوّرت القناة إحدى التجارب لاختبار سلامة الشاحنات ذاتية القيادة، والتي تستطيع معرفة سرعة السيارات الأخرى والحفاظ على مسافة آمنة بينها وبين المركبات على الطريق، والتوقف ذاتياً عند الحاجة.
#كاكست تنجز المرحلة الأولى من مشروع الشاحنات ذاتية القيادة وتختبرها بشكل مباشر عبر @AlArabiya_KSA وتعمل #كاكست حالياً على أتمتة قافلة شاحنات النقل بحيــث تقاد الشـاحنة الأولـى يدويـًا وباقي الشاحنات التابعه تقاد ذاتياً.pic.twitter.com/q70tG2PtpT
— مـ د يـ نـة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (@KACST) July 6, 2020
وفق “أخبار 24”.