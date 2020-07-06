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أخبار محلية > بالفيديو.. “مدينة الملك عبد العزيز” تنجز المرحلة الأولى من مشروع الشاحنات ذاتية القيادة
06/07/2020   8:03 م

بالفيديو.. “مدينة الملك عبد العزيز” تنجز المرحلة الأولى من مشروع الشاحنات ذاتية القيادة

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أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، اليوم (الإثنين)، عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الشاحنات ذاتية القيادة.

وأوضحت المدينة أن المشروع يهدف إلى أتمتة قوافل شاحنات النقل، حيث تقاد الشاحنة الأولى يدوياً وتتبعها شاحنات أخرى تُقاد ذاتياً.

ونشرت قناة “العربية” تقريراً حول المشروع، حيث أفاد مديره الدكتور حاتم بخاري بأنه يُنفّذ بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا بيركلي الأمريكية.

كما صوّرت القناة إحدى التجارب لاختبار سلامة الشاحنات ذاتية القيادة، والتي تستطيع معرفة سرعة السيارات الأخرى والحفاظ على مسافة آمنة بينها وبين المركبات على الطريق، والتوقف ذاتياً عند الحاجة.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “مدينة الملك عبد العزيز” تنجز المرحلة الأولى من مشروع الشاحنات ذاتية القيادة

أخبار محلية
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