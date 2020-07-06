بزيادة 15%.. موانئ المملكة تستقبل 12 مليون طن من المواد الغذائية الصادرة والواردة منذ بداية العام

كشفت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن ارتفاع في إجمالي المواد الغذائية الصادرة والواردة، وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو، بواقع 12 مليون طن، وبنسبة زيادة بلغت 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقالت إنه حسب المؤشر الإحصائي فقد جاء ميناء جدة الإسلامي في مقدمة الموانئ الأكثر مناولة للمواد الغذائية الصادرة والواردة خلال تلك الفترة، بواقع 5 ملايين طن، ثم ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في المركز الثاني بواقع 4.2 مليون طن، وميناء ينبع ثالثًا بواقع 900 ألف طن تقريبًا.
وحلّ ميناء الجبيل التجاري في المركز الرابع بواقع 510 آلاف طن، يليه ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع بواقع 480 ألف طن، وميناء ضبا بواقع 400 ألف طن، ثم ميناء جازان بواقع 375 ألف طن.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الزيادة الملحوظة في إجمالي المواد الغذائية تؤكد فاعلية الخطط التشغيلية والإجراءات الاحترازية التي تنفذها “موانئ” بالتعاون مع قطاعات حكومية منذ بداية جائحة كورونا المستجد.
وكانت “موانئ” قد حققت ارتفاعًا إجماليًا في البضائع المناولة خلال شهر مايو فقط، بواقع 28 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 6.4%، بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كما حققت زيادة في بضائع المسافنة خلال نفس الشهر بزيادة 210 آلاف طن، بزيادة بلغت 8% مقارنة بنفس الشهر خلال العام الماضي.
وفق “أخبار 24”.