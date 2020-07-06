ألقت جائحة كورونا بظلالها على العديد من مظاهر السلوك الإنساني، بما في ذلك مستويات إنفاقه ونمط مصروفاته بشكل عام.
وقال المتخصص في الاستثمار، الدكتور كمال عبدالعال، خلال لقاء مع قناة السعودية، إن تأثر الناس بأزمة كورونا على مدى الأشهر القليلة الماضية أمر طبيعي، مشددًا على ضرورة إيجاد أنماط أسرية للتعامل مع الأزمة.
وأوضح أن الأسر في أشد الحاجة إلى الجلوس سويًا لمناقشة أنماط الإنفاق الخاصة بها خلال الأزمة، ومن ثم تحديد الأولويات الأسرية في ظل المستجدات التي تطرأ باستمرار على الأحوال المادية، نتيجة لظروف الجائحة. وفق “أخبار 24”.
وأكد الدكتور المتخصص في الاستثمار ضرورة أن يشارك أفراد الأسرة كافة في وضع الميزانية التي سيتبعها البيت، وليس الأب منفردًا، مشددًا على ضرورة مشاركة الجميع في ضبط أنماط الإنفاق الأسري.
#كلنا_مسؤول | خالد العقيلي يسأل هل أزمة #كورونا ستعيد لدى أرباب الأسر النظر في مصروفاتهم ومن تأثروا بالأزمة كيف يمكن أن يقفوا على أقدامهم؟.
د. كمال عبدالعال – متخصص في الاستثمار يجيب. pic.twitter.com/cuKS8gCmrB
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 6, 2020