جامعة الأمير سطام تعقد لقاءً تعريفيا عن تخصصات الجامعة لطلاب برنامج اللغة الإنجليزية الصيفي للمرحلة الثانوية بمحافظة الخرج

تفعيلا لدور الخدمة ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻳﺔ في جامعة الأمير سطام والتي تقدمها لأبنائها بشكل عام، ولطلاب البرنامج الصيفي للمرحلة الثانوية بمحافظة الخرج بشكل خاص؛ عقدت عمادة السنة التحضيرية – عن بعد – مساء أمس الأحد: 14/11/1441هـ لقاءً تعريفيا عن جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز لطلاب برنامج اللغة الإنجليزية الصيفي للمرحلة الثانوية.
وقد استضافت العمادة وكلاء الشؤون التعليمية والأكاديمية في الكليات ممثلة بـ : كلية الطب، وكلية طب الأسنان، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية الهندسة، وكلية هندسة وعلوم الحاسب، وكلية العلوم والدراسات الإنسانية، وكلية إدارة الأعمال؛ للحديث حول التخصصات الدراسية المتوفرة في الجامعة، وطبيعة الدراسة، والفرص الوظيفية للطالب ما بعد التخرج؛ لخدمتهم في حياتهم المهنية، ويأتي ذلك حرصاً من الجامعة على مساعدة الطالب في المرحلة الثانوية على تحديد التخصص المناسب ومعرفة المعلومات الكافية عن التخصصات بشكل عام حيث أدار اللقاء سعادة وكيل العمادة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن عبده محزري.
وفي ختام اللقاء قدمت عمادة السنة التحضيرية جزيل الشكر، ووافر العرفان للكليات المشاركة في اللقاء؛ لمساهمتها في نجاحه، وتحقيق الأهداف المرجوة منه.