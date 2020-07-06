بالفيديو.. طارق الحبيب يكشف أسباب رغبة بعض الفتيات بالزواج من كبار السن.. ويؤكد: أغلبها مادية

أوضح استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب أسباب رغبة بعض من الفتيات بالزواج من كبار السن، مشيراً إلى أن أغلبها أسباب مادية.
وقال الحبيب: “ربما يكون للفتاة التي ترغب بالزواج من مسن هدف مادي، أو أنها تتميز بسمات شخصية هستيرية، وتريد أن تشعر بأنها مرغوبة، وربما تتضمن شخصيتها سمات الشخصية الإجرامية أو النرجسية”.
وأكد، خلال استضافته في برنامج “زوايا الزير” على قناة “الرسالة”، أن هذه الأسباب عامة محتملة، وربما يكون البعد الأدبي الاجتماعي والتربوي أساسياً أيضاً، وقد تنجح الفتاة باستغلال الرجل لأنه يعيش أزمة منتصف العمر، ويشعر أن عمره سينتهي، وأن عليه أن يستعيد شبابه. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن ذكاء الرجل حينما تقترب منه فتاة يصبح أقل، لأنه تغطي على عقله أزمة منتصف العمر، وتُسمى مراهقة الخمسين، وهي تغيرات نفسية تحدث لبعض البشر تجعلهم يخوضون علاقات محرمة أو الزواج والطلاق بكثرة.
ما هي الحالة النفسية للبنت التي تحاول أن تتزوج رجل كبير في السن ؟ أ. د. طارق الحبيب : السبب قد يكون مادي بشكل كبير @Talhabeeb#زوايا_الزير #قناة_الرسالة pic.twitter.com/MmXPh9VQ5F
— قناة الرسالة (@alresalahnet) July 5, 2020