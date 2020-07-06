بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يعلق على انتشار مرض الطاعون الدبلي بالصين

أكد استشاري الأمراض المعدية، الدكتور محمد شيخ، أن مرض الطاعون الدبلي الذي وصل تفشيه بالصين إلى المستوى الثالث ليس جديدًا، مشيرًا إلى أن تاريخ ظهوره يعود لقرون ماضية.
وأوضح، خلال لقاء مع قناة الإخبارية، أن آخر جائحة لمرض الطاعون الدبلي كانت في القرن الـ14، وأسفرت عن وفاة 50 مليون شخص في أوروبا.
وأشار إلى أن العقود الماضية شهدت ظهور المرض، مؤكدًا أن هناك بالفعل وسائل طبية لعلاج الطاعون الدبلي والوقاية منه، وهو ما يجعل انتشاره خارج حدود الصين أمرا صعبا. وفق “أخبار 24”.
وكانت الصين قد أعلنت مستوى الخطر الثالث لتفشي الطاعون الدبلي، والذي نتج عن تناول حيوان المرموط، وهو من فصيلة السناجب.
فيديو | #الصين تعلن مستوى الخطر الثالث لتفشي #الطاعون_الدبلي.. واستشاري أمراض معدية لـ #الإخبارية: المرض ليس بجديد pic.twitter.com/FlKXP5uGPD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 6, 2020