ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم (الإثنين)، القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول يطـلق النـار من سـلاح من نوع رشـاش على عامل متجر في المجمعة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.
وأكد التويجري أنه لا توجد إصابات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه تبين أنه أقدم على ذلك بعد مشادة كلامية بينه وبين البائع بخصوص شراء منتجٍ تبغي، وقد جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.
وفق “أخبار 24”.